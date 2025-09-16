На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО

КОВА: Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає «Главком».

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків.

Зокрема, цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Також російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.