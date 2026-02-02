У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки

У Києві та Київській області за розпорядженням «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

О 10:04 енергетики поінформували про введення екстрених відключень світла у Києві та області.

«Під час екстрених відключень графіки не діють», – наголосили у компанії.

Цей захід є вимушеним кроком, необхідним для балансування енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям.

Раніше повідомлялося, що погодинні графіки в регіоні мали діяти сьогодні протягом доби.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.