Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
Наразі графіки відключень світла не діють
колаж: glavcom.ua

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки

У Києві та Київській області за розпорядженням «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

О 10:04 енергетики поінформували про введення екстрених відключень світла у Києві та області.

«Під час екстрених відключень графіки не діють», – наголосили у компанії.

Цей захід є вимушеним кроком, необхідним для балансування енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям.

Раніше повідомлялося, що погодинні графіки в регіоні мали діяти сьогодні протягом доби.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: ДТЕК відключення світла Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
10 сiчня, 11:15
У Києві повітряна тривога тривала 49 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 49 хвилин
22 сiчня, 14:01
Повністю захистити енергооб’єкти від росіських атак неможливо
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО
28 сiчня, 21:42
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
15 сiчня, 09:21
Евакуація жителів з верхніх поверхів будинку
Нічна пожежа на Діловій: з вогню врятовано дитину та трьох дорослих, є госпіталізовані
22 сiчня, 10:55
У Києві тривають екстрені відключення електроенергії
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла
22 сiчня, 13:29
Відповідно до Указу президента України водолазів ДСНС відзначено державними нагородами
Ремонт пошкодженої обстрілом ТЕЦ у Києві: водолази провели унікальну спецоперацію
22 сiчня, 15:02
Вибухові роботи триватимуть на території Шамраївського родовища гранітів
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
28 сiчня, 09:46
Зарядні пристрої, телевізори, комп’ютери та іншу техніку не варто залишати під’єднаними до мережі, особливо якщо нікого немає вдома
Як убезпечитись при відключеннях світла? Ексміністр Плачков дав пораду українцям
31 сiчня, 15:15

Новини

У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
Київ повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Київ повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Київщина: графіки відключення світла 2 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 2 лютого 2026 року
Енергоколапс у Києві. Лікарка пояснює, коли холод удома може вбити
Енергоколапс у Києві. Лікарка пояснює, коли холод удома може вбити
Мешканці лівого берега Києва та області отримали «Пакунки тепла»
Мешканці лівого берега Києва та області отримали «Пакунки тепла»

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua