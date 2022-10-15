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Аварійні відключення світла у Києві та області: ДТЕК назвав час

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Аварійні відключення світла у Києві та області: ДТЕК назвав час
У Києві та Київській області можливі аварійні відключення електрики через ранкові обстріли
фото з відкритих джерел

Відключення можуть відбуватися більше, ніж чотири години

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК «Укренерго» може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області.  Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що на 15 жовтня з високою ймовірністю ці відключення відбудуться в пікові години – з 18:00 до 23:00. 

Оскільки пошкодження інфраструктури складні, відключення можуть відбуватися більше, ніж 4 години. Втім, точний термін відключення буде залежати від стану енергосистеми та розпоряджень НЕК «Укренерго».

Список населених пунктів, котрих стосується відключення, буде розміщений на сайті та соцмережах ДТЕК Київські регіональні електромережі. 

«Для того аби підтримати енергосистему закликаємо всіх мешканців Київської області споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00», – звернулись до мешканців Київщини у компанії.

Також бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

Напередодні, о сьомій годині ранку, мешканці Києва у соцмережах повідомили про вибух. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні. Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку. Менше через годину голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.

Теги: влада Укренерго вибух росія бізнес

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