МВС розпочало розслідування через інцидент із нацгвардійцями під Києвом

ДБР та Офіс військового омбудсмана працюють на місці

Міністерство внутрішніх справ України розпочало службове розслідування через інцидент у Петропавлівській Борщагівці Київської області, де в будівлі перебували військовослужбовці Національної гвардії. Перевірять, зокрема, умови перебування нацгвардійців у приміщенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

Очільник МВС повідомив, що доручив розпочати службове розслідування ще вдень. Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко та його заступники прибули на місце, щоб з'ясувати обставини події.

Вигівський зазначив, що протягом дня отримує регулярні доповіді від командувача Нацгвардії, тимчасового виконувача обов'язків голови Національної поліції та командування 1-го корпусу НГУ «Азов».

Міністр наголосив, що під час службового розслідування перевірять усю інформацію, зокрема умови перебування військовослужбовців у будівлі.

«Зазначена будівля використовувалася військовослужбовцями одного з підрозділів Національної гвардії України», – повідомив Вигівський.

Рідним військовослужбовців, які перебували всередині, надали можливість поспілкуватися з ними. До приміщення також запросили медиків і кількох представників громадськості.

Хто працює на місці події

За словами міністра, до з'ясування обставин залучені кілька державних органів:

Державне бюро розслідувань;

Офіс військового омбудсмана;

командування Національної гвардії;

керівництво Національної поліції.

Командування Нацгвардії надає повне сприяння перевірці.

Вигівський закликав громадян не поширювати неправдиву інформацію та утримуватися від неправомірних дій. Він також наголосив на важливій ролі Національної гвардії в системі Сил безпеки й оборони України.

Сутички тривали пізно ввечері

Станом на 22:30 ситуація біля будинку в Петропавлівській Борщагівці залишалася напруженою. За повідомленнями з місця події, пролунали постріли.

Територія біля будинку заблокована. Натовп перекрив виїзд із домоволодіння. Також повідомляється про розтрощений автобус Національної гвардії.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Інформація про постріли, пошкодження автобуса та блокування виїзду потребує окремого підтвердження правоохоронців.

Нагадаємо, раніше у Петропавлівській Борщагівці виникли сутички біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії. Очевидці повідомляли про стрілянину, застосування димових шашок та спроби потрапити на територію домоволодіння.

Згодом на місце прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він повідомив, що понад десять людей змогли зайти до будинку та провести поверхневий огляд. Також Буданов закликав присутніх розходитися, заявивши, що заручників у приміщенні більше немає.