В Австрії викрито шпигуна РФ. Яку посаду він обіймав?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
В Австрії викрито шпигуна РФ. Яку посаду він обіймав?
В компанії OMV заявили, що співпрацюють з правоохоронними органами, а повідомляти про деталі не будуть
фото з відкритих джерел

Шпигун привернув увагу австрійської контррозвідки, бо зустрічався зі співробітником російського посольства

Велика австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з вищих керівників компанії за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на АРА, австрійське видання Profil та Reuters.

Зокрема, австрійський журнал 19 вересня опублікував велике розслідування, що було присвячене персоні одного з топменеджерів OMV. Він привернув увагу австрійської контррозвідки тим, що зустрічався зі співробітником російського посольства.

При цьому топменеджер працював в OMV дуже тривалий час. Останнім часом він займався дуже важливою угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю один мільярд євро в Абу-Дабі. Але доповідав про справи з угодою не тільки керівництву групи, але й розвідці росіян.

Наразі невідомо, чи діяв топменеджер один, та як довго тривала його шпигунська діяльність. Австрійські правоохоронці провели в його помешканні обшуки, вилучивши численні внутрішні документи компанії. Розпочато кримінальне провадження.

Міністерство закордонних справ Австрії в коментарі ЗМІ заявило, що тимчасовий повірений у справах Росії був викликаний «на килим». Росіянам запропонували вибір – або вони відкликають дипломата-шпигуна, або Австрія викине його з країни.

«Російській стороні було запропоновано відмовитися від імунітету дипломата», – зазначили МЗС.

В компанії OMV детальних коментарів не дали. Там заявили тільки, що співпрацюють з правоохоронними органами, а повідомляти про деталі не будуть «з міркувань захисту даних».

Раніше британця Говарда Філліпса суд визнав винним у спробі співпраці з російською розвідкою. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянин США Деніел Мартиндейл, який протягом двох років мешкав в Україні й займався шпигунством на користь РФ, отримав російське громадянство згідно з указом диктатора Володимира Путіна.

За даними російських видань, Мартиндейл із 2022 до 2024 року на території України надавав Росії відомості про місця дислокації підрозділів ЗСУ та іншу інформацію. Американця евакуювали із зони бойових дій восени 2024 року. Церемонію вручення паспорта провели в представництві терористичного угруповання «ДНР» у Москві. Мартиндейл також отримав так званий «орден ДНР».

