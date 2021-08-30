Безкоштовна юридична консультація для киян: де відкрили першу кабінку у столиці

Одна кабіна протягом дня може «прийняти» близько 25 осіб

У столиці у Святошинському районі відкрили першу кабіну для безкоштовних юридичних відеоконсультацій. Про це сьогодні, 30 серпня, зазначив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Кабіну встановлено у приміщенні Святошинської райдержадміністрації (проспект Перемоги, 97). У кабіні розміщено тач-скрін монітор для аудіо/відео зв’язку з юрисконсультом та камера-сканер для сканування документів. Консультації надаватимуть фахівці-юристи Контактного центру міста Києва (15-51).

«Кожен повнолітній громадянин, який потребує первинної юридичної консультації, може завітати до районної адміністрації та отримати фахову допомогу спеціаліста онлайн. При цьому ми реалізували можливість продемонструвати юристові та вивчити необхідні для консультації документи заявника через спеціальну камеру-сканер. Такі кабіни ми розташували у кожному районі міста – у приміщеннях РДА. Таким чином ми прагнемо максимально наблизити безкоштовну юридичну консультацію до киян, зробити її отримання простим та зручним для мешканців міста», – сказав Дмитро Загуменний.

За його словами, одна кабіна протягом дня може «прийняти» близько 25 осіб. Прийом відбувається у порядку живої черги. У майбутньому планується запустити електронну чергу для зручності. Кабіни працюють за графіком роботи районних адміністрацій.

При вході до адміністрації відвідувачів, які потребують юридичної допомоги, направлятимуть на консультацію до кабіни. У кожній кабінці є інструкція, де вказано номер телефону технічної підтримки на випадок виникнення будь-яких несправностей.

Варто зазначити, що безоплатна первинна правова допомога включає, зокрема, надання правової інформації; консультацій і роз’яснень із правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації тощо.

Фахівці Контактного центру оперативно надають роз’яснення заявникам про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дії чи бездіяльності посадових і службових осіб тощо. У подальшому планується розширення кола питань для надання юридичних консультацій.

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