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    Безкоштовний Wi-Fi у столичному транспорті запрацює до кінця квітня

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    Про наявність Wi-Fi у транспорті свідчитиме спеціальна наклейка всередині салону - Безкоштовний Wi-Fi у столичному транспорті запрацює до кінця квітня
    Про наявність Wi-Fi у транспорті свідчитиме спеціальна наклейка всередині салону

    На деяких маршрутах «Київпастрансу» доступ до інтернету є вже зараз

    Безкоштовним доступом до Wi-Fi столичний громадський транспорт буде повністю обладнаний до кінця квітня. Про це повідомляє 44.ua з посиланням на компанію WiFi Bar Platform.

    Очікується, що безкоштовний інтернет буде доступний в близько 2000 транспортних одиницях. Про наявність Wi-Fi в автобусі, трамваї або тролейбусі буде свідчити спеціальна наклейка всередині салону.

    Щоб отримати доступ до інтернету, киянам потрібно буде спочатку підключитися до точки доступу Wi-Fi, переглянути контент тривалістю 7-14 секунд, і після цього можна вільно користуватися інтернетом.

    Wi-Fi в наземному транспорті почали запускати 15 березня, тому на деяких маршрутах перевіряти наявність інтернету можна вже зараз.

    Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація обладнала системою доступу в інтернет Wi-Fi 1200 одиниць наземного комунального транспорту. Однак при цьому в більшості вагонів доступу до мережі не було.

    Теги: Київ громадський транспорт інтернет транспорт
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