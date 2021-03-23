Безкоштовний Wi-Fi у столичному транспорті запрацює до кінця квітня

На деяких маршрутах «Київпастрансу» доступ до інтернету є вже зараз

Безкоштовним доступом до Wi-Fi столичний громадський транспорт буде повністю обладнаний до кінця квітня. Про це повідомляє 44.ua з посиланням на компанію WiFi Bar Platform.

Очікується, що безкоштовний інтернет буде доступний в близько 2000 транспортних одиницях. Про наявність Wi-Fi в автобусі, трамваї або тролейбусі буде свідчити спеціальна наклейка всередині салону.

Щоб отримати доступ до інтернету, киянам потрібно буде спочатку підключитися до точки доступу Wi-Fi, переглянути контент тривалістю 7-14 секунд, і після цього можна вільно користуватися інтернетом.

Wi-Fi в наземному транспорті почали запускати 15 березня, тому на деяких маршрутах перевіряти наявність інтернету можна вже зараз.

Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація обладнала системою доступу в інтернет Wi-Fi 1200 одиниць наземного комунального транспорту. Однак при цьому в більшості вагонів доступу до мережі не було.