Безкоштовний Wi-Fi у столичному транспорті запрацює до кінця квітня
На деяких маршрутах «Київпастрансу» доступ до інтернету є вже зараз
Безкоштовним доступом до Wi-Fi столичний громадський транспорт буде повністю обладнаний до кінця квітня. Про це повідомляє 44.ua з посиланням на компанію WiFi Bar Platform.
Очікується, що безкоштовний інтернет буде доступний в близько 2000 транспортних одиницях. Про наявність Wi-Fi в автобусі, трамваї або тролейбусі буде свідчити спеціальна наклейка всередині салону.
Щоб отримати доступ до інтернету, киянам потрібно буде спочатку підключитися до точки доступу Wi-Fi, переглянути контент тривалістю 7-14 секунд, і після цього можна вільно користуватися інтернетом.
Wi-Fi в наземному транспорті почали запускати 15 березня, тому на деяких маршрутах перевіряти наявність інтернету можна вже зараз.
Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація обладнала системою доступу в інтернет Wi-Fi 1200 одиниць наземного комунального транспорту. Однак при цьому в більшості вагонів доступу до мережі не було.