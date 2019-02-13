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    На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)

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    Водій Chevrolet &laquo;зазівався&raquo; і врізався в задній бампер Opel - На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)
    Водій Chevrolet «зазівався» і врізався в задній бампер Opel
    Фото: Інформатор

    На Столичному шосе утворився серйозний затор

    У середу, 13 лютого, на Столичному шосе в Києві сталося відразу три ДТП в радіусі 200 метрів. В одній з аварій зіткнулися автомобілі Opel і Chevrolet.

    Аварія трапилася близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Обидві машини їхали по Столичному шосе в бік центру. На даній ділянці дорозі утворився затор, тому транспорт рухався повільно. Водій Chevrolet «зазівався» і врізався в задній бампер Opel, значно пошкодивши передній бампер свого авто. Від удару «німець» влетів у відбійник і застряг там.

    Обійшлося без постраждалих.

    Правоохоронці та водії намагалися дістати машину з-під відбійника, але у них не вийшло її виштовхати. Водій «Газелі» з тросом відбуксирував «німця» і допоміг таким чином витягнути машину з «пастки». Патрульні також відштовхали Chevrolet з проїжджої частини, щоб не погіршувати ситуацію із затором.

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    На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)
    На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)
    На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)
    На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Рух по Столичному шосе в обидві сторони ускладнено. На місці працюють патрульні. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, в середу, 13 лютого, на Столичному шосе сталося ще 2 аварії. В одній із них близько 7:00 вантажний автомобіль МАЗ зніс з мосту снігоприбиральний трактор.

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