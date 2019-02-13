На Видубичах Chevrolet загнав Opel під відбійник (фото, відео)



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Водій Chevrolet «зазівався» і врізався в задній бампер Opel Фото: Інформатор

На Столичному шосе утворився серйозний затор

У середу, 13 лютого, на Столичному шосе в Києві сталося відразу три ДТП в радіусі 200 метрів. В одній з аварій зіткнулися автомобілі Opel і Chevrolet.

Аварія трапилася близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

Обидві машини їхали по Столичному шосе в бік центру. На даній ділянці дорозі утворився затор, тому транспорт рухався повільно. Водій Chevrolet «зазівався» і врізався в задній бампер Opel, значно пошкодивши передній бампер свого авто. Від удару «німець» влетів у відбійник і застряг там.

Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці та водії намагалися дістати машину з-під відбійника, але у них не вийшло її виштовхати. Водій «Газелі» з тросом відбуксирував «німця» і допоміг таким чином витягнути машину з «пастки». Патрульні також відштовхали Chevrolet з проїжджої частини, щоб не погіршувати ситуацію із затором.

Рух по Столичному шосе в обидві сторони ускладнено. На місці працюють патрульні. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, в середу, 13 лютого, на Столичному шосе сталося ще 2 аварії. В одній із них близько 7:00 вантажний автомобіль МАЗ зніс з мосту снігоприбиральний трактор.