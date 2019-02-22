Біля метро «Чернігівська» у Києві виявлено тіло жінки (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці знахідки тіла працювали слідчо-оперативні групи Фото: Нацполіція

Поліцейські з’ясовують причини смерті жінки, яку виявили на узбіччі дороги

Сьогодні, 22 лютого, близько 7-ї години до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги біля станції метро «Чернігівська» лежить мертва жінка. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

За попередньою інформацією, видимих тілесних ушкоджень на тілі жінки судово-медичні експерти не виявили. Також правоохоронці не знайшли документів, які б засвідчували особу потерпілої.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості належним чином зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка події.

Як повідомлялося, 15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.