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    Біля метро «Чернігівська» у Києві виявлено тіло жінки (фото, відео)

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    На місці знахідки тіла&nbsp;<span lang="UK">працювали слідчо-оперативні групи&nbsp;</span> - Біля метро «Чернігівська» у Києві виявлено тіло жінки (фото, відео)
    На місці знахідки тіла працювали слідчо-оперативні групи 
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські з’ясовують причини смерті жінки, яку виявили на узбіччі дороги

    Сьогодні, 22 лютого, близько 7-ї години до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги біля станції метро «Чернігівська» лежить мертва жінка. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    За попередньою інформацією, видимих тілесних ушкоджень на тілі жінки судово-медичні експерти не виявили. Також правоохоронці не знайшли документів, які б засвідчували особу потерпілої.

    Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. 

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    Біля метро «Чернігівська» у Києві виявлено тіло жінки (фото, відео)
    Біля метро «Чернігівська» у Києві виявлено тіло жінки (фото, відео)
    Біля метро «Чернігівська» у Києві виявлено тіло жінки (фото, відео)

    Відомості належним чином зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка події. 

    Як повідомлялося, 15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

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