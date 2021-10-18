Біля метро «Лівобережна» сталася різанина

Поліцейські встановлюють обставини ножового поранення пасажира маршрутки

У понеділок, 18 жовтня, на зупинці громадського транспорту поблизу станції метро «Лівобережна» в Києві ножем поранили чоловіка. Інформація про це надійшла до Дніпровського управління поліції в Києві. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутний автобус між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.

Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню.

Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.

На даний час інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 13 жовтня ввечері на одній з вулиць села Погреби виявили непритомну скривавлену жінку. Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його на території Одещини. Нападником виявився 42-річний житель Балти.

Чоловік зізнався у скоєному злочині та розповів, що, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.

Нещодавно на одній із вулиць міста Бровари невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в область грудної клітини та поїхав на таксі.