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    Біля метро «Лівобережна» сталася різанина

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    Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню - Біля метро «Лівобережна» сталася різанина
    Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню
    Фото: Київ.media

    Поліцейські встановлюють обставини ножового поранення пасажира маршрутки

    У понеділок, 18 жовтня, на зупинці громадського транспорту поблизу станції метро «Лівобережна» в Києві ножем поранили чоловіка. Інформація про це надійшла до Дніпровського управління поліції в Києві. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутний автобус між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.

    Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню.

    Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.

    На даний час інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.

    Як повідомлялося, 13 жовтня ввечері на одній з вулиць села Погреби виявили непритомну скривавлену жінку. Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його на території Одещини. Нападником виявився 42-річний житель Балти.

    Чоловік зізнався у скоєному злочині та розповів, що, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.

    Нещодавно на одній із вулиць міста Бровари невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в область грудної клітини та поїхав на таксі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал
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    Біля метро «Лівобережна» сталася різанина