Комунальники Києва показали, як рятують мешканців озер від браку кисню
Найвищий ризик задухи виникає саме наприкінці зими
Комунальні служби столиці розпочали планові заходи з аерації столичних водойм. Фахівці аварійно-рятувальної служби та мобільні бригади працюють над тим, щоб запобігти замору риби в період тривалого льодоставу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Плесо».
На основі лабораторних досліджень води фахівці обирають ділянки з найнижчим вмістом кисню. На таких ділянках роблять спеціальні ополонки, які утеплюють снопами з очерету. Порожнисті стебла рослин працюють як «дихальні трубки», забезпечуючи доступ атмосферного кисню до води навіть під час сильних морозів і не даючи лункам швидко замерзнути.
Фахівці пояснюють, що найвищий ризик задухи виникає саме наприкінці зими, коли товстий шар снігу та щільний лід повністю блокують природне потрапляння кисню у воду.
Екологи наголошують, що навіть під товстою кригою життя триває, і такі превентивні заходи є критично важливими для збереження біорізноманіття київських озер та ставків.
Зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. «Главком» писав, як допомогти птахам і тваринам узимку.
