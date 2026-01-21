Комунальники Києва показали, як рятують мешканців озер від браку кисню

Найвищий ризик задухи виникає саме наприкінці зими

Комунальні служби столиці розпочали планові заходи з аерації столичних водойм. Фахівці аварійно-рятувальної служби та мобільні бригади працюють над тим, щоб запобігти замору риби в період тривалого льодоставу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

Працівники роблять ополонки за допомогою електроінструментів скриншот відео

На основі лабораторних досліджень води фахівці обирають ділянки з найнижчим вмістом кисню. На таких ділянках роблять спеціальні ополонки, які утеплюють снопами з очерету. Порожнисті стебла рослин працюють як «дихальні трубки», забезпечуючи доступ атмосферного кисню до води навіть під час сильних морозів і не даючи лункам швидко замерзнути.

Лунки утеплюються очеретом, який не лає лункам швидко замерзнути скриншот відео

Фахівці пояснюють, що найвищий ризик задухи виникає саме наприкінці зими, коли товстий шар снігу та щільний лід повністю блокують природне потрапляння кисню у воду.

Порожнисті стебла очерету працюють як «дихальні трубки», забезпечуючи доступ атмосферного кисню до води скриншот відео

Екологи наголошують, що навіть під товстою кригою життя триває, і такі превентивні заходи є критично важливими для збереження біорізноманіття київських озер та ставків.

Зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. «Главком» писав, як допомогти птахам і тваринам узимку.