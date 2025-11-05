Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра

У Київській області чоловік ловив рибу і раків, використовуючи заборонені сітки та раколовки

Браконьєра затримано на річці Роставиця на Білоцерківщині

У Київській області під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу і раків. Для вилову він використовував заборонені сітки та раколовки. Про це повідомив Київський рибоохоронний патруль, інформує «Главком».

Зазначається, що подія сталася 1 листопада на річці Роставиця в районі села Трушки на Білоцерківщині. Під час рибоохоронного рейду правоохоронці побачили чоловіка, який ловив раків і рибу сітками та раколовками.

У Київській області чоловік ловив рибу і раків, використовуючи заборонені сітки та раколовки фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Своїми незаконними діями він завдав збитків рибному господарству на понад 248 тис. грн. У рибалки було 49 раків, 34 ляща, п'ять карасів, чотири судака, один товстолоб і один окунь. На громадянина склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Київський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Про порушення потрібно повідомляти за номером телефону: (099) 341-73-18.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року в Україні набуває чинності осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Цей захід є щорічним, оскільки він має критичне значення для збереження рибних ресурсів під час холодного сезону, коли риба стає найбільш вразливою. Громадянам слід дотримуватися законодавства, адже покарання за браконьєрство є надзвичайно суворим і включає не лише адміністративні штрафи, але й колосальні суми компенсації за кожну виловлену рибину.