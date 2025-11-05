Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
У Київській області чоловік ловив рибу і раків, використовуючи заборонені сітки та раколовки
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Браконьєра затримано на річці Роставиця на Білоцерківщині

У Київській області під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу і раків. Для вилову він використовував заборонені сітки та раколовки. Про це повідомив Київський рибоохоронний патруль, інформує «Главком».

Зазначається, що подія сталася 1 листопада на річці Роставиця в районі села Трушки на Білоцерківщині. Під час рибоохоронного рейду правоохоронці побачили чоловіка, який ловив раків і рибу сітками та раколовками.

У Київській області чоловік ловив рибу і раків, використовуючи заборонені сітки та раколовки
У Київській області чоловік ловив рибу і раків, використовуючи заборонені сітки та раколовки
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Своїми незаконними діями він завдав збитків рибному господарству на понад 248 тис. грн. У рибалки було 49 раків, 34 ляща, п'ять карасів, чотири судака, один товстолоб і один окунь. На громадянина склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Київський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Про порушення потрібно повідомляти за номером телефону: (099) 341-73-18.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року в Україні набуває чинності осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Цей захід є щорічним, оскільки він має критичне значення для збереження рибних ресурсів під час холодного сезону, коли риба стає найбільш вразливою. Громадянам слід дотримуватися законодавства, адже покарання за браконьєрство є надзвичайно суворим і включає не лише адміністративні штрафи, але й колосальні суми компенсації за кожну виловлену рибину. 

Читайте також:

Теги: штраф поліція риба рибальство Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Поліція Києва
У Києві «відьма» обікрала 19-річну дівчину на 120 тис. грн
21 жовтня, 16:58
Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
5 жовтня, 15:59
Водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на літню жінку
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
7 жовтня, 11:07
Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
7 жовтня, 20:28
В разі змін оперативна інформація з'являтиметься у телеграм-каналі ДТЕК
У столиці та на Київщині екстрені відключення світла скасовано
16 жовтня, 13:19
«Експертка з твердості» Джозефіна Джексон розповіла про догляд за бетоном
Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою
20 жовтня, 13:34
Транспорт, який грабіжники використовували для проникнення до Лувру був викрадений у його власника, який виставив його на продаж на вебсайті Leboncoin
Зухвале пограбування Лувру: слідство виявило нові докази
21 жовтня, 12:35
Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопор
У Києві п’яний працівник автомийки викрав та розбив BMW клієнта: деталі справи
27 жовтня, 10:17
«Бучазеленбуд» планує висадити тюльпани у міському парку
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
28 жовтня, 13:08

Новини

На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
Коли буде встановлено головну ялинку України: дата
Коли буде встановлено головну ялинку України: дата

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua