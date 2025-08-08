Популяний фрукт став дефіцитним в Україні

Головна Гроші Особисті фінанси
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Головна причина подорожчання – складні погодні умови

Ціни на персики в Україні б’ють рекорди через негоду та проблеми з урожаєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журнал «Агрономія сьогодні».

З початком серпня на ринках з’явилися свіжі персики, але покупці вже помітили: цього року ціни «кусаються». За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), за кілограм персиків доводиться платити від 70 до 120 гривень.

Головна причина подорожчання – складні погодні умови. Весняні заморозки сильно вдарили по врожаю: в деяких районах Одещини вночі температура падала до -6°C, що знищило до 90% плодів. А в період дозрівання фруктів ситуацію ускладнили рясні дощі, які негативно вплинули на якість персиків.

Як зазначив аналітик УКАБ Максим Гопко, з серпня до України почали надходити імпортні персики з Туреччини та Греції. Проте їхня вартість також чимала — через дорогі логістичні витрати. За словами експерта, здешевлення вартості фруктів можливе лише в разі збільшення обсягів поставок.

Складну ситуацію підтверджують і самі виробники. За словами директора агрофірми «Грін Технолоджі ЛТД» з Одеської області Дмитра Остапенка, окрім погоди, врожай постраждав і через відсутність державної підтримки, слабкий захист садів та нестачу дієвих інструментів компенсації збитків.

Нагадаємо, у 2025 році суттєво здорожчала свинина, тому торгівля цим продуктом уповільнилась. 

За даними фахівців, у січні-серпні 2024 році ціна на свинину в супермаркетах трималася нижче 200 грн/кг, а цьогоріч – не нижче 250 грн/кг. Середня роздрібна ціна у червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

До слова, ціни на картоплю нового врожаю у Києві станом на 4 серпня коливаються від 19,00 до 40,00 грн, дозволяючи споживачам обирати варіанти відповідно до свого бюджету та вподобань.

