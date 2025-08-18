Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні ціна на дині зросла майже вдвічі: огляд із супермаркетів

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото: Всім.юа

Серед причин подорожчання фахівці виділяють скорочення пропозиції та активний попит

В Україні цього тижня суттєво зросли ціни на дині, в середньому тепер цей продукт коштує на 40% дорожче. Наразі гуртові партії цієї продукції з поля відвантажуються по 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Експерти зазначають, що подорожчання дині пов’язано насамперед із сезонним скороченням пропозиції даної продукції. На сьогодні у багатьох господарствах південного регіону країни практично завершилося збирання ранніх сортів дині, водночас збирання пізніших сортів фермери планують розпочати лише ближче до кінця поточного місяця. Крім того, на даному етапі у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови.

Варто зазначити, що на цей момент ці баштанні в українських господарствах пропонуються в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. На думку галузевих фахівців, така суттєва цінова різниця пов’язана, перш за все, зі скороченням виробництва цих баштанних у країні через несприятливі погодні умови.

Вартість цін в супермаркетах

В «АТБ» диню 1 ґатунку можна придбати за 39,90 грн за кілограм.

Вартість дині в АТБ
Вартість дині в АТБ
фото: Скриншот

У «Форі» диню «Амал» можна придбати за 49.90 грн/кг, а диня «Галія» продається за 59.90 грн/кг. 

Вартість дині у Форі
Вартість дині у Форі
фото: Скриншот
Вартість дині у Форі
Вартість дині у Форі
фото: Скриншот

В «Сільпо» цей продукт можна купити за ціною від 7 гривень за 100 грамів. 

Вартість дині в Сільпо
Вартість дині в Сільпо
фото: Скриншот

Тим часом на ринку кавунів спостерігається різке зниження цін. За останній тиждень вартість впала в середньому на 31%. Наразі оптові ціни коливаються від 5 до 15 грн/кг. Головною причиною фахівці називають поліпшення погодних умов. 

У столичних супермаркетах вже з’явилися яблука нового врожаю, але їхня ціна неприємно дивує покупців: деякі сорти коштують стільки ж, скільки імпортні апельсини. Тому «Главком» розбирався, що вигідніше купувати в столичних супермаркетах.

Варто додати, що українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини.

Особисті фінанси

