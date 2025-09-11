Податкове шахрайство: голова Ferrari заплатить €183 млн та піде на громадські роботи

Джон Елканн зобов'язався протягом року виконувати громадські роботи

Голова ради директорів Ferrari та автомобільного концерну Stellantis Джон Елканн досяг угоди з італійською прокуратурою, щоб врегулювати справу про податкове шахрайство. Замість тюремного ув'язнення він погодився на сплату великого штрафу та виконання громадських робіт. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Джон Елканн, його брат Лапо та сестра Джинерва мають спільно виплатити 183 млн євро. Ця сума є частиною угоди, яка дозволить родині уникнути кримінального переслідування.

Крім того, в рамках угоди, Джон Елканн зобов'язався протягом року виконувати громадські роботи. Він має запропонувати суду установу, в якій працюватиме, наприклад, будинок для літніх людей, реабілітаційний центр або іншу організацію, що займається соціальною підтримкою.

Кримінальне розслідування проти родини Елканн розпочала італійська податкова поліція у 2024 році. Причиною стало несплата податків із суми, яку брати і сестра успадкували після смерті своєї бабусі, Марелли Караччіоло. Італійська влада оцінила загальну вартість спадку у 800 млн євро.

Адвокат Елканнів, Паоло Сініскалькі, підкреслив, що його клієнти не визнають своєї провини. «Угода з прокуратурою – це можливість швидко і назавжди завершити цю болісну справу», – заявив він.

