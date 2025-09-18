Головна Країна Кримінал
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля
Медики діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження
фото: поліція Львівської області

Чоловік може сісти за грати до двох років

У Львові правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно батька, який залишив свого малолітнього сина в небезпеці. Чоловік забув люльку з немовлям на даху свого автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Інцидент стався 5 вересня на вулиці Козацькій. Як встановили слідчі, 47-річний львів'янин поставив люльку зі своїм сином, якому не було навіть півтора місяці, на дах автомобіля Volkswagen Passat. Забувши про це, він поїхав далі. Люлька з дитиною впала на узбіччя, а водій не помітив цього і поїхав далі.

Очевидці, які стали свідками події, викликали швидку та повідомили в поліцію. Медики діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Слідчі Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили батькові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Львові судитимуть батька, який змусив власну доньку з ІІ групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 70-річний львів’янин, донька якого є особою з ІІ групою інвалідності, у такий спосіб забезпечив «клієнту» – громадянину призовного віку, отримання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. У 2023 році з корисливих мотивів батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб. За це отримав 200 тис. грн.

