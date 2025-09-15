Головна Світ Соціум
У Німеччині батько наказав сину вбити сестру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Німеччині батько наказав сину вбити сестру
Поліція затримала батька одразу після скарги сина
Представник поліції Стефан Хартманн оцінив сміливість юнака, який звернувся до правоохоронців, виступивши проти власного батька

У німецькому районі Нижня Саксонія поліція затримала 46-річного чоловіка, який наказав своєму 17-річному сину вбити його сестру. Юнак сам звернувся до поліції та розповів, що батько вимагав від нього скоїти вбивство, посилаючись на нібито порушення «сімейної честі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Підозрюваного затримали та на запит прокуратури суд у Куксхафені видав ордер на його досудове ув'язнення. За даними поліції, тижнем раніше в цій сім'ї вже був зафіксований випадок домашнього насильства, і батька тимчасово виселяли з квартири.

Представник поліції Стефан Хартманн високо оцінив сміливість юнака, який у такій складній ситуації знайшов у собі сили звернутися до правоохоронців, виступивши проти власного батька. Розслідування триває, щоб з’ясувати всі обставини справи.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Раніше президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності. Також Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна.

Як повідомлялося, Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті. Прокурори вимагатимуть найвищої міри покарання – смертної кари.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв виділити $1 млн на створення муралів у пам’ять про загиблу українську біженку Ірину Заруцьку, яку було вбито у метро в США.

