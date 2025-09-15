У Німеччині батько наказав сину вбити сестру

Представник поліції Стефан Хартманн оцінив сміливість юнака, який звернувся до правоохоронців, виступивши проти власного батька

У німецькому районі Нижня Саксонія поліція затримала 46-річного чоловіка, який наказав своєму 17-річному сину вбити його сестру. Юнак сам звернувся до поліції та розповів, що батько вимагав від нього скоїти вбивство, посилаючись на нібито порушення «сімейної честі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Підозрюваного затримали та на запит прокуратури суд у Куксхафені видав ордер на його досудове ув'язнення. За даними поліції, тижнем раніше в цій сім'ї вже був зафіксований випадок домашнього насильства, і батька тимчасово виселяли з квартири.

Представник поліції Стефан Хартманн високо оцінив сміливість юнака, який у такій складній ситуації знайшов у собі сили звернутися до правоохоронців, виступивши проти власного батька. Розслідування триває, щоб з’ясувати всі обставини справи.

