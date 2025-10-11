У Києві стався антисемітський напад на вірянина біля Оболонської синагоги

Ще напередодні ввечері біля синагоги була зафіксована група молодиків, які викрикували антисемітські лозунги

Сьогодні, 11 жовтня, близько 15:00, під час проведення шабату в Оболонській синагозі, стався напад на одного з членів громади. Про це повідомила Київська єврейська громада на Оболоні, пише «Главком».

Група молодиків, що підходила до будівлі синагоги, почала демонстративно «зігувати». Один з вірян, побачивши їхню поведінку, вийшов до них, однак після того, як хлопці помітили його в кіпі та цицитах, вони застосували сльозогінний газ, оббризкавши чоловіка з двох балончиків.

Нападники миттєво втекли, а постраждалий отримав серйозні опіки очей та шкіри. Відомо, що подібна агресія не була випадковою – ще напередодні ввечері біля синагоги була зафіксована група молодиків, які викрикували антисемітські лозунги та ображали рабина.

Нагадаємо, у результаті нападу біля синагоги в Манчестері дві людини загинули, ще четверо перебувають у важкому стані. Зловмисник помер від отриманих поранень.

Влада класифікувала подію як терористичний акт. Інцидент стався в Йом-Кіпур – найсвятіший день в єврейському релігійному календарі. Віряни мали зібратися на службу з нагоди Йом-Кіпура незадовго до того, як стався напад – ранкова молитва мала розпочатися о дев'ятій ранку.

Україна рішуче засудила напад на єврейську синагогу в Манчестері. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що «терор ніколи не переможе наші спільні цінності та єдність».