У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
Загальна площа пожеж склала 1,63 гектара
Сьогодні, 7 вересня, столичні рятувальники провели успішну операцію з ліквідації кількох займань сухої трави у трьох районах Києва: Деснянському, Дарницькому та Оболонському. Про це повідомляє ДСНС.
«Рятувальники у трьох районах столиці ліквідували займання трав’яного настилу: Деснянський, Дарницький та Оболонський райони. Загальна площа пожеж склала 1,63 Га. Пам'ятайте, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках – кримінальна відповідальність», – йдеться в повідомленні.
ДСНС нагадує, що у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.
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