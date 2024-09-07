У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)

Загальна площа пожеж склала 1,63 гектара

Сьогодні, 7 вересня, столичні рятувальники провели успішну операцію з ліквідації кількох займань сухої трави у трьох районах Києва: Деснянському, Дарницькому та Оболонському. Про це повідомляє ДСНС.

«Рятувальники у трьох районах столиці ліквідували займання трав’яного настилу: Деснянський, Дарницький та Оболонський райони. Загальна площа пожеж склала 1,63 Га. Пам'ятайте, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках – кримінальна відповідальність», – йдеться в повідомленні.

ДСНС нагадує, що у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

Нагадаємо, ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом.