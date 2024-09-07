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У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
Рятувальники ліквідували займання сухої трави
фото: ДСНС

Загальна площа пожеж склала 1,63 гектара

Сьогодні, 7 вересня, столичні рятувальники провели успішну операцію з ліквідації кількох займань сухої трави у трьох районах Києва: Деснянському, Дарницькому та Оболонському. Про це повідомляє ДСНС.

У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото) фото 1

«Рятувальники у трьох районах столиці ліквідували займання трав’яного настилу: Деснянський, Дарницький та Оболонський райони. Загальна площа пожеж склала 1,63 Га. Пам'ятайте, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках – кримінальна відповідальність», – йдеться в повідомленні.

У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото) фото 2
У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото) фото 3

ДСНС нагадує, що у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

Нагадаємо, ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом.

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Теги: рятувальники Київ пожежа

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