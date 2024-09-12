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Столична влада пояснила, як працюватиме система безквиткового проїзду в транспорті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Столична влада пояснила, як працюватиме система безквиткового проїзду в транспорті
Система безквиткового проїзду проходить технічне тестування, однак вона вже повністю готова
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Сервіс передбачає, що пасажир може їхати в автобусі без квитка

У Києві на деяких автобусних маршрутах тестують систему безквиткового проїзду. Про це розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами Оленича, функціонал сервісу вже готовий і зараз його тестують на кількох маршрутах «Київпастрансу». Сервіс передбачає, що пасажир може їхати в автобусі без квитка, відбувається самовалідація – людина заходить до застосунку, натиснула, оплатила проїзд та поїхала. При цьому відпадає необхідність у валідаторах.

За словами заступник Кличка, система проходить технічне тестування, але вона вже повністю готова. У столиці вже впроваджують її у промислову, технічну та юридичну експлуатацію.

Також тривають переговори з приватними перевізниками у Києві, щоб вони також підключалися до єдиної міської системи електронних квитків. Наприклад, так вже зробила «Укрзалізниця» для своїх міських сервісів.

Посадовець наголошує, система безквиткового проїзду належить окремому підприємству, у якого вже добре налагоджена і юридична, і технічна сторона.

Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня, у центрі Києва знову буде перекрито рух транспорту. Причина – проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

До слова, у Голосіївському районі Києва прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 мм, у результаті чого під асфальт частково провалився автомобіль і стався витік води на дорогу.

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Теги: Київ столиця громадський транспорт КМДА

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