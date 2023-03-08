Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня

Найдорожчий букет, який продавався на Бесарабському ринку, коштував 15 тис. грн

Поки у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, українські продавці наживаються на святі, встановлюючи космічні ціні на квіти. Подекуди ціна букетів прирівнюється до ціни квартири. Журналісти ТСН дослідили розцінки на квіти 8 березня у столиці.

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У середньому за тюльпан просять від 33 грн до 70 грн за одну квітку. Найдорожчий букет, який продавали на Бесарабському ринку, коштував 15 тис. грн. як повідомляє видання, букет налічував понад два десятки квітів, переважно – троянд. Композиція оформлена в біло-рожевих тонах. За словами продавця, у нього є і букети за нижчими цінами – по 7 500, 8 500 та 12 тис. грн.

Як виявилося, цей букет – зовсім не найдорожчий із тих, які пропонуються в столиці.

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На одному з профільних сайтів продавці квітів пропонують купити одним букетом одразу 3500 білих троянд за 430 тис. грн. Як бонус, пропонують покупцеві безкоштовне доставляння.

В перерахунку на валюту ця сума дорівнює $11 тис. За таку саму ціну, як виявилося, на профільному сайті пропонують купити смарт-квартиру у центрі Борисполя Київської області.

Як повідомляв «Главком», майже 62% українців, які проголосували у «Дії», висловилися за те, щоби залишити вихідним Міжнародний день прав жінок 8 березня. У соцмережах не вщухають палкі обговорення: у такому рішенні українців вбачають неготовність позбутися радянського минулого, адже саме за часів СРСР Міжнародний день прав жінок став просто Міжнародним днем жінок. Фактично, святом, яке звело роль жінки до виховання дітей, домашніх справ.

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