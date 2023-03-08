Головна Київ Новини
search button user button menu button

Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня
фото: tsn.ua

Найдорожчий букет, який продавався на Бесарабському ринку, коштував 15 тис. грн

Поки у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, українські продавці наживаються на святі, встановлюючи космічні ціні на квіти. Подекуди ціна букетів прирівнюється до ціни квартири. Журналісти ТСН дослідили розцінки на квіти 8  березня у столиці.

У середньому за тюльпан просять від 33 грн до 70 грн за одну квітку. Найдорожчий букет, який продавали на Бесарабському ринку, коштував 15 тис. грн. як повідомляє видання, букет налічував понад два десятки квітів, переважно – троянд. Композиція оформлена в біло-рожевих тонах. За словами продавця, у нього є і букети за нижчими цінами – по 7 500, 8 500 та 12 тис. грн.

Як виявилося, цей букет – зовсім не найдорожчий із тих, які пропонуються в столиці.

На одному з профільних сайтів продавці квітів пропонують купити одним букетом одразу 3500 білих троянд за 430 тис. грн. Як бонус, пропонують покупцеві безкоштовне доставляння.

Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня фото 1

В перерахунку на валюту ця сума дорівнює $11 тис. За таку саму ціну, як виявилося, на профільному сайті пропонують купити смарт-квартиру у центрі Борисполя Київської області. 

Як повідомляв «Главком», майже 62% українців, які проголосували у «Дії», висловилися за те, щоби залишити вихідним Міжнародний день прав жінок 8 березня. У соцмережах не вщухають палкі обговорення: у такому рішенні українців вбачають неготовність позбутися радянського минулого, адже саме за часів СРСР Міжнародний день прав жінок став просто Міжнародним днем жінок. Фактично, святом, яке звело роль жінки до виховання дітей, домашніх справ.

Читайте також: 8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Теги: ціни свято 8 березня квіти традиції гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи залишити 8 березня вихідним? Оприлюднено результати рекордного опитування
Чи залишити 8 березня вихідним? Оприлюднено результати рекордного опитування
6 березня, 10:55
Хмарно з проясненнями та дощі: прогноз погоди на 8 березня
Хмарно з проясненнями та дощі: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:14
День краси та весни родом із СРСР чи День захисту прав жінок: міфи про 8 березня
День краси та весни родом із СРСР чи День захисту прав жінок: міфи про 8 березня
Сьогодні, 10:48

Новини

Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня
Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня
Стало відомо, коли і де пройде прощання з легендарним Да Вінчі
Стало відомо, коли і де пройде прощання з легендарним Да Вінчі
У столичному метро стався масштабний збій
У столичному метро стався масштабний збій
У Києві попрощалися із двома загиблими героями-льотчиками
У Києві попрощалися із двома загиблими героями-льотчиками
У Києві пройшло прощання із чотирма воїнами «Братства», які загинули на Брянщині (фото)
У Києві пройшло прощання із чотирма воїнами «Братства», які загинули на Брянщині (фото)
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
11K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
8803
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
8610
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5607
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти
4556
У Москві горить будівля МВС (відео)

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту