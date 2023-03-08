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8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Марш за права жінок у Києві, 2020 рік
фото: Укрінформ

Сьогодні не варто затівати прибирання і готувати їжу

У середу, 8 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Віряни вшановують пам'ять святого Полікарпа Смірнського.

Міжнародний день боротьби за права жінок: історія свята

Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

8 березня 1857 року в Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня.  Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.

Щорічні протести сприяли тому, що 1909 року в США встановлюють жіночий день (28 лютого 1909 року), покликаний щороку акцентувати увагу на правах жінок проводити марші та різні просвітницькі акції.

Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух, а 1910 року в Копенгагені пролунала пропозиція встановити Міжнародний день боротьби за права жінок.

До слова, деякі дослідники наголошують: попри поширені тези про те, що ініціювала відзначення Дня боротьби за права жінок діячка німецького та міжнародного робітничого руху Клара Цеткін (Соціал-демократична партія Німеччини), ця ідея насправді належала німецькій політикині та борчині за права жінок Луїзі Зіц.

Перший Міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911 року з вимогами для жінок права голосу і займати державні посади, права на працю та припинення дискримінації на роботі.

У 1977 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправʼя.

Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, сьогодні – день пам’яті святого Полікарпа Смірнського. Сорок років він був єпископом Смірнським. До слова, Полікарп 96 року став одним із перших єпископів Христової Церкви. Таких, як він, ще називали Апостольські отці. Його учителем був святий апостол Іван Богослов.

Коли імператором був Марк Аврелій, язичники схопили Полікарпа. За три дні до цього святий бачив видіння про це і знав, що його збираються живцем спалити на вогні. Його прив’язали до стовпа, розвели під ним багаття, але сталося диво: язики полум'я оточили Полікарпа, а він стояв посередині неушкоджений. Тоді язичники прокололи його тіло. Почала литися кров, яка одразу загасила вогонь. Помер єпископ у Великодню суботу 156 року.

Народні прикмети й традиції

  • Кінь лежить на землі – буде хуртовина.
  • Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду.
  • Густий туман – літо буде непогожим.
  • Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро.

Заборони

  • Не можна прокидатися в поганому настрої.
  • Не варто затівати прибирання.
  • Не можна засмучуватися без приводу.
  • Не варто готувати їжу.

Іменини

У середу, 8 березня, День ангела відзначають: Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп.

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