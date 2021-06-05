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    Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт

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    У Києві тролейбуси та автобуси курсуватимуть за зміненими маршрутами - Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт
    У Києві тролейбуси та автобуси курсуватимуть за зміненими маршрутами
    Фото з відкритих джерел

    5 червня в Києві заплановані масови заходи з перекриттям вулиць

    Сьогодні, 5 червня, в Києві відбудеться «Всеукраїнський велодень» та концерт «Зірки світової опери». Через ці масові заходи внесли зміни в роботу наземного транспорту. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

    Так, із 09:00 до 18:00 проходитиме «Всеукраїнський велодень в Києві». Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк «Муромець».

    У звязку з цим із 09:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) рух тролейбусів та автобусів у звичайному режимі руху буде організовано:

    • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;
    • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. «Дарниця» до вул. Милославської;
    • тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. «Почайна»;
    • автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;
    • автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Почайнинська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за діючим маршрутом;

    Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:

    • № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);
    • № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

    Також цього дня з 19:30 до 21:30 на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт «Зірки світової опери».

    Рух тролейбусів буде організовано:

    • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;
    • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

    Як повідомлялося, 5 червня у столиці відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.

    Теги: КМДА транспорт парк Хрещатик Поштова площа концерт
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    Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт