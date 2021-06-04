У суботу рух столичного транспорту зміниться: де і чому

Тролейбуси та автобуси курсуватимуть за зміненими маршрутами

5 червня в Києві заплановані масови заходи з перкриттям вулиць

У суботу, 5 червня, через масові заходи в кількох районах міста відбудуться зміни в роботі наземного громадського транспорту. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, із 09:00 до 18:00 проходитиме «Всеукраїнський велодень в Києві». Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк «Муромець».

У звязку з цим із 09:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) рух тролейбусів та автобусів у звичайному режимі руху буде організовано:

тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. «Дарниця» до вул. Милославської;

тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. «Почайна»;

автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Почайнинська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за діючим маршрутом;

Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:

№ 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);

№ 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

Також цього дня з 19:30 до 21:30 на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт «Зірки світової опери».

Рух тролейбусів буде організовано:

тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Як повідомлялося, 5 червня у столиці відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.