Центральна частина Києва залишилася без води (список адрес)

Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до ранку 30 листопада

Через аварійну ситуацію ввечері 29 листопада відсутнє водопостачання за кількома адресами Шевченківського району Києва.

Про це повідомила ввечері пресслужба КМДА.

Зазначається, що аварія сталася на водопровідній мережі діаметром 400 на вул. Великій Житомирській, 24,

Зокрема, водопостачання відсутнє за адресами:

вул. Велика Житомирська 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;

Львівська площа, 4, 4-А, 6.

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:

вул. Велика Житомирська, 24;

Львівська площа, 4.

Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до ранку 30 листопада.

Як повідомлялося, 25 листопада у зв'язку з аварійними й плановими ремонтними роботами було відсутнє водопостачання у будинках на десяти вулицях Києва.

Також 26 листопада сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання в Києві.