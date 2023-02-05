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Через аварії частина Київщини залишилася без світла: що відомо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через аварії частина Київщини залишилася без світла: що відомо
Аварійні бригади вже займаються локалізацією пошкодженої ділянки
фото ілюстративне

Знеструмлено підстанції Васильківського та Фастівського енерговузлів

За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Київській області тимчасово обмежили електропостачання частини Києво-Святошинського енерговузла. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Крім того, 5 лютого о 9:00 аварійно відключилась лінія 110 кВ ДТЕК Київські регіональні електромережі. Через це знеструмлено підстанції Васильківського та Фастівського енерговузлів.

Аварійні бригади вже займаються локалізацією пошкодженої ділянки лінії та її ремонтом.

До відновлення лінії у Васильківському та Фастівському енерговузлах вводяться обмеження споживання електроенергії. Це необхідно, щоб попередити аварію через перевантаження.

Відключення в цих районах наразі відбуваються за графіком, розміщеним на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Протягом доби в Одесу завезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції.

Станом на вечір 4 лютого була заживлена критична інфраструктура Одеси.

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Теги: електроенергія Київщина аварія ДТЕК Укренерго

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