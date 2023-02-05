Через аварії частина Київщини залишилася без світла: що відомо

Знеструмлено підстанції Васильківського та Фастівського енерговузлів

За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Київській області тимчасово обмежили електропостачання частини Києво-Святошинського енерговузла. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Крім того, 5 лютого о 9:00 аварійно відключилась лінія 110 кВ ДТЕК Київські регіональні електромережі. Через це знеструмлено підстанції Васильківського та Фастівського енерговузлів.

Аварійні бригади вже займаються локалізацією пошкодженої ділянки лінії та її ремонтом.

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До відновлення лінії у Васильківському та Фастівському енерговузлах вводяться обмеження споживання електроенергії. Це необхідно, щоб попередити аварію через перевантаження.

Відключення в цих районах наразі відбуваються за графіком, розміщеним на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.

Протягом доби в Одесу завезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції.

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Станом на вечір 4 лютого була заживлена критична інфраструктура Одеси.