Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Яна Степаненко отримала квартиру від Ріната Ахметова 
фото: akhmetovfoundation.org

8 квітня 2022 року Яна Степаненко потрапила під обстріл

Яна Степаненко – дівчина, чия історія стала символом незламності й вразила Україну та світ, отримала власне житло від засновника Фонду та президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова.

8 квітня 2022 року дівчина потрапила під обстріл. Тоді російська ракета влучила по переповненому евакуаційному вокзалу в Краматорську. Яна втратила обидві ноги. Вона пройшла реабілітації й сьогодні будує власне майбутнє.

Яну особисто привітав телефоном Рінат Ахметов. Він побажав їй щастя на новому місці та пообіцяв незабаром завітати на новосілля.

«Яна – справжній приклад неймовірної сили характеру. Її енергія та оптимізм не можуть не захоплювати. Незважаючи на пережиту страшну трагедію, вона, не озираючись, йде вперед, ставить нові цілі та досягає їх. Це вимагає величезної внутрішньої сили та мужності. Впевнений, попереду в неї – великі перемоги, і я радий підтримати Яну на цьому шляху», – зазначив Рінат Ахметов.

Сертифікат на отримання квартири Яні передала програмний директор Фонду Ірина Блажан. А ключі від власної квартири Яні вручила голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

«Для нас найбільша радість – це коли людина приходить у нову квартиру, бачить її вперше і відчуває, що вона вдома. Зараз це дуже важливо. Особливу увагу ми приділили тому, щоб у квартирі було все необхідне: аби можна було просто заїхати і жити, з урахуванням усіх нюансів, адже ми працюємо з людьми, які мають травми», – наголосила Наталія Ємченко.

Нова квартира у Києві для 14-річної Яни – це комфортний та оснащений усім необхідним простір, де дівчина зможе відновлюватися та будувати плани на майбутнє. Яна вже в захваті від нового дому та навіть вирішила, де буде її спальня: «Дуже чудова, прекрасна, світла, велика квартира. Я дуже вдячна, прям дуже – від щирого серця, що Рінат Леонідович подарував нову квартиру. Тепер тут у мене відкриється багато можливостей. Надалі я тут хочу вчитися та в майбутньому працювати у Києві», – ділиться дівчина.

4 фото
На весь екран

Яна продовжує займатися спортом. Навесні 2024-го вона подолала 5-кілометрову дистанцію на одному з найпрестижніших світових марафонів у Бостоні, а в березні 2025 року у футболці «Шахтаря» пробігла 5 кілометрів на марафоні в Токіо, продемонструвавши всьому світові незламний український дух.

Днями Яна також отримала почесну медаль «Майбутнє України» – державну відзнаку президента для юних громадян за хоробрість, стійкість і патріотизм. І це лише початок – у дівчини безліч планів і амбітних мрій, які вона впевнено втілює.

Читайте також:

Теги: Рінат Ахметов обстріл житло благодійність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
У Бучанському районі пошкоджено дев'ять приватних будинків
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади
14 листопада, 08:38
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
13 листопада, 22:58
Через ворожий удар пошкоджень зазнали торгові павільйони
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви
31 жовтня, 15:36
Окупанти протягом дня обстрілювали населені пункти Донеччини
Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені
29 жовтня, 22:39
У регіоні працювала ППО
Окупанти атакували Запорізький район
29 жовтня, 22:29
Ворог систематично атакує вугільні електростанції, газосховища й підстанції
Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України
29 жовтня, 20:07
За словами мера Києва, пʼятьох поранених було госпіталізовано
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
23 жовтня, 07:38
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
22 жовтня, 10:18

Суспільство

Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua