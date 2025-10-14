Прокуратура відкрила справу через неякісні антипаркувальні стовпчики на Подолі

Придбані стовпчики були меншої висоти, ніж передбачено умовами закупівлі, та гіршої якості

Посадовцю КП ШЕУ Подільського району повідомили про підозру через закупівлю неякісних антипаркувальних стовпчиків на майже 1,5 млн грн. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

«Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки», – зазначають у повідомленні.

Слідчі встановили, що під час закупівлі стовпчиків, які забезпечують безпеку пішоходів поруч з проїжджою частиною та обмежують можливість водіїв паркуватися на тротуарах, такі стовпчики придбали меншої висоти, ніж передбачено умовами закупівлі, та гіршої якості – вони не відповідають вимогам ДСТУ.

Бюджету столиці завдали збитків на понад 1,5 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

