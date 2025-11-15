Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко

У закладі освіти, розташованому в Дніпровському районі, висловили співчуття рідним загиблої та поділилися спогадами про неї

У Києві внаслідок комбінованого російського удару по місту 14 листопада загинуло шестеро людей, ще 36 постраждали. Серед загиблих – вихователька дошкільного структурного підрозділу ліцею «Домінанта» Світлана Ващенко. Про це повідомили на сторінці закладу у соцмережі її колеги, інформує «Главком».

У закладі освіти, розташованому в Дніпровському районі столиці, висловили співчуття рідним загиблої та поділилися спогадами про неї.

«Світлана Анатоліївна була відданою своїй професії педагогинею, доброю і чуйною людиною, яка щодня дарувала турботу, увагу та любов дітям. Її усмішка, добре слово та безмежна відповідальність за вихованців назавжди залишаться в пам’яті колег, учнів та батьків», – зазначили в «Домінанті».

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада війська РФ завдали масованої атаки по містах України, застосувавши близько 430 безпілотників та 18 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних.

У Києві внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 36 – постраждали.