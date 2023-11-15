На станції метро «Вокзальна» почали маскувати комуністичну символіку

Станція метро є пам’яткою архітектури, а Київський метрополітен відповідає за майно, що до неї належить

На час отримання дозволу на демонтаж, комуністичну символіку приховають за дерев’яними щитами

На станції метро «Вокзальна» маскують елементи архітектурного оздоблення з комуністичною символікою. Про це повідомило КП «Київський метрополітен».

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«На станції метро «Вокзальна» в межах декомунізації та дерусифікації розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станція «Вокзальна» є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою. Київський метрополітен експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і, як балансоутримувач, несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки.

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Підприємство повідомило, що направило листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції «Вокзальна». Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований у сквері навпроти парку Київського політехнічного інституту.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.