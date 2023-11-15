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На станції метро «Вокзальна» почали маскувати комуністичну символіку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На станції метро «Вокзальна» почали маскувати комуністичну символіку
Станція метро є пам’яткою архітектури, а Київський метрополітен відповідає за майно, що до неї належить
фото: Київський метрополітен/Facebook

На час отримання дозволу на демонтаж, комуністичну символіку приховають за дерев’яними щитами

На станції метро «Вокзальна» маскують елементи архітектурного оздоблення з комуністичною символікою. Про це повідомило КП «Київський метрополітен».

«На станції метро «Вокзальна» в межах декомунізації та дерусифікації розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станція «Вокзальна» є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою. Київський метрополітен експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і, як балансоутримувач, несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки.

Підприємство повідомило, що направило листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції «Вокзальна». Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований у сквері навпроти парку Київського політехнічного інституту. 

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

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Теги: Київ декомунізація метро

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