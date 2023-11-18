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На Львівщині фермер тримав переселенців у трудовому рабстві

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Львівщині фермер тримав переселенців у трудовому рабстві
Господар ферми утримував подружжя переселенців у неналежних умовах
фото: Поліція Львівської області

Фермеру повідомлено про підозру в експлуатації людей

Фермер зі Стрийського району Львівської області наймав працівників на роботу, не платив їм зарплату й утримував у неналежних умовах. Про це повідомляє Поліція Львівської області.

«На оперативну лінію 102 за допомогою звернувся 47-річний чоловік, який тимчасово проживає у Львівській області. За словами заявника, він та його цивільна дружина є переселенцями, і з вересня 2022 року проживають та працюють на одній із ферм, розташованих у Стрийському районі», – йдеться в повідомленні.

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Умови проживання, які забезпечив фермер подружжю
фото: поліція Львівської області

Господар ферми обіцяв заявнику та його дружині створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Проте роботодавець своїх обіцянок не виконав та за роботу працівникам не платив, а лише надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував продуктами харчування.

Слідчі повідомили господарю ферми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Нині триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 по 2021 рік від торгівлі людьми постраждали понад 300 тисяч громадян України. Загалом у світі налічується від 20 до 40 млн людей, що перебувають у рабстві.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві на фермі.

Теги: Львівщина фермер торгівля людьми поліція розслідування

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