На Львівщині фермер тримав переселенців у трудовому рабстві
Фермеру повідомлено про підозру в експлуатації людей
Фермер зі Стрийського району Львівської області наймав працівників на роботу, не платив їм зарплату й утримував у неналежних умовах. Про це повідомляє Поліція Львівської області.
«На оперативну лінію 102 за допомогою звернувся 47-річний чоловік, який тимчасово проживає у Львівській області. За словами заявника, він та його цивільна дружина є переселенцями, і з вересня 2022 року проживають та працюють на одній із ферм, розташованих у Стрийському районі», – йдеться в повідомленні.
Господар ферми обіцяв заявнику та його дружині створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Проте роботодавець своїх обіцянок не виконав та за роботу працівникам не платив, а лише надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував продуктами харчування.
Слідчі повідомили господарю ферми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Нині триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 по 2021 рік від торгівлі людьми постраждали понад 300 тисяч громадян України. Загалом у світі налічується від 20 до 40 млн людей, що перебувають у рабстві.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві на фермі.
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