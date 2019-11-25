Чоловік, що забив до смерті співмешканку, отримав 15 років тюрми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство сталося рік тому у столичній квартирі

Святошинським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 46-річному уродженцю Тернопільщини, який з особливою жорстокістю вбив цивільну дружину.

Жахливий випадок трапився у вересні 2018 року у квартирі на бульварі Кольцова у Святошинському районі столиці, де проживала пара. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Встановлено, що обвинувачений в день свого народження під час вживання спиртних напоїв разом зі своєю цивільною дружиною спровокував конфлікт, в ході якого почав наносити численні удари по всьому тілу та голові жінки кулаками, а потім дерев’яною палицею (качалкою)», - розповіли в прокуратурі.

Побиття жінки продовжувалось близько двадцяти хвилин. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла втратила свідомість та померла, не приходячи до тями.

«Колегією суддів Святошинського районного суду міста Києва підтримано позицію публічного обвинувача, чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі», - повідомили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвох госпіталізували у лікарню з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство.

Святошинський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО та його дружину.

Потерпілий ветеран АТО помер у лікарні 20 листопада від побоїв.

Підозрюваним у побитті Панова загрожує довічне ув'язнення.