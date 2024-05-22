В Україні протягом 23 травня будуть діяти графіки відключення світла

Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів

У четвер, 23 травня, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення світла. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00», – повідомляє компанія.

В «Укренерго» пояснили, що причиною продовження терміну дії обмежень є прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

«Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго», – додали

В «Укренерго» нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що в ніч на 22 травня російські БПЛА атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на північному сході. «Пошкоджено обладнання. Знеструмлювались понад 518 тисяч споживачів в Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Станом на ранок відновлено енергоживлення 95% споживачів в усіх трьох областях», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.