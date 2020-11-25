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    Новини

    Цієї ночі буде скорочено роботу двох трамвайних маршрутів

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    Рух трамваїв №28, 33К буде закрито з 00:30&nbsp; - Цієї ночі буде скорочено роботу двох трамвайних маршрутів
    Рух трамваїв №28, 33К буде закрито з 00:30 
    Фото ілюстративне

    Київпастранс ремонтує трамвайні колії по вул. Миропільській

    У ніч на четвер, 26 листопада, буде тимчасово скорочено режим роботи трамвайних маршрутів №№ 28, 33К у Києві.

    Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

    Це пов’язано з тим, що КП «Київпастранс» ремонтує трамвайні колії по вул. Миропільській біля зупинки «Вул. О. Бойченка» та по вул. П. Усенка заїзд в депо.

    Буде закрито:

    • з 00:30 до 05:30 рух трамваїв по вул. Миропільській в напрямку Дарницької площі;
    • з 00:40 до 05:40 рух трамваїв по вул. П. Усенка заїзд в депо зі сторони вул. Г. Хоткевича.

    Останні відправлення трамваїв:

    Маршрут № 28:

    • від вул. П. Усенка: 22:50, 23:00;
    • від вул. Милославська: 23:05, 23:15.

    Маршрут № 33К:

    • від вул. П. Усенка: 23:16, 23:26;
    • від вул. С. Лифаря: 23:56, 00:06.

    Як повідомлялося, Зз28 жовтня орієнтовно до кінця 2020 року рух трамваїв маршруту 35 тимчасово закривається та вносяться зміни в трасу руху трамваїв маршрутів №№ 8, 28, 29 на лівому березі Києва.

     

    Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс
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