Цієї ночі буде скорочено роботу двох трамвайних маршрутів

Рух трамваїв №28, 33К буде закрито з 00:30

Київпастранс ремонтує трамвайні колії по вул. Миропільській

У ніч на четвер, 26 листопада, буде тимчасово скорочено режим роботи трамвайних маршрутів №№ 28, 33К у Києві.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Це пов’язано з тим, що КП «Київпастранс» ремонтує трамвайні колії по вул. Миропільській біля зупинки «Вул. О. Бойченка» та по вул. П. Усенка заїзд в депо.

Буде закрито:

з 00:30 до 05:30 рух трамваїв по вул. Миропільській в напрямку Дарницької площі;

з 00:40 до 05:40 рух трамваїв по вул. П. Усенка заїзд в депо зі сторони вул. Г. Хоткевича.

Останні відправлення трамваїв:

Маршрут № 28:

від вул. П. Усенка: 22:50, 23:00;

від вул. Милославська: 23:05, 23:15.

Маршрут № 33К:

від вул. П. Усенка: 23:16, 23:26;

від вул. С. Лифаря: 23:56, 00:06.

Як повідомлялося, Зз28 жовтня орієнтовно до кінця 2020 року рух трамваїв маршруту 35 тимчасово закривається та вносяться зміни в трасу руху трамваїв маршрутів №№ 8, 28, 29 на лівому березі Києва.