Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні буде ожеледиця та сніг

На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця

В Україні у четвер, 3 грудня, синоптики прогнозують невеликий сніг лише у північно-східних областях, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У північно-східних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-7° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла», – йдеться у прогнозі.

У Києві сьогодні без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

Нагадаємо, напередодні ожеледиця спричинила масштабне ДТП у Києві.