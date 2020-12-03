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    Події в Україні

    Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні буде ожеледиця та сніг

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    <p>Сніг у четвер очікується у північно-східних областях</p> - Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні буде ожеледиця та сніг

    Сніг у четвер очікується у північно-східних областях

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця

    В Україні у четвер, 3 грудня, синоптики прогнозують невеликий сніг лише у північно-східних областях, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У північно-східних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-7° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла», – йдеться у прогнозі.

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    У Києві сьогодні без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    Нагадаємо, напередодні ожеледиця спричинила масштабне ДТП у Києві.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
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