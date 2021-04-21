Covid-вакцинація. Скільки киян вже щеплено і яким препаратом

Київ у лідерах за кількістю зроблених щеплень від коронавірусу

Від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу у Києві щеплення отримали вже понад 45 тисяч людей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація від Covid-19. Щеплення в столиці роблять вакцинами Covishield, Coronavac та Pfeizer, які надало Міністерство охорони здоров’я. В місті вже вакцинували понад 45 тисяч людей. Це – в основному медики, соціальні працівники та люди похилого віку», – сказав Кличко.

Мер нагадав, що столиця отримала 42600 доз вакцини Covishield, 17200 доз Coronavac та першу партію – 1170 доз – препарату Pfeizer. Усього на Київ передбачили майже 4700 доз Pfeizer.

«Зокрема, препаратом Pfeizer щеплення розпочали в Київському геріатричному пансіонаті. Щеплення вакциною Coronavac роблять освітянам, які залучені до проведення ЗНО, олімпійцям та параолімпійцям, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх цього року. Тільки від початку цього тижня вже вакцинували понад 1100 освітян. Це важливо! І ми робимо все, щоб зовнішнє незалежне оцінювання відбулося в безпечних умовах як для учасників, так і для вчителів, які забезпечують його проведення», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 19 квітня у Києві розпочалися щеплення проти Covid-19 вакциною Pfizer.

20 квітня в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику.

Читайте також: