В Івано-Франківську футболісти фіктивно проходили військову службу: деталі від ДБР

Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі фіктивного зарахування на службу футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, чоловік фіктивно зарахував на військову службу футболістів та тренерів місцевого клубу, а їхня служба обійшлася державі в 1,5 млн грн.

У серпні повідомлялось, що ДБР разом з Нацполіцією викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрощділів охорони військкоматів родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

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Слідство встановило, що підозрюваний командир зарахував на військову службу в роту охорони сім футболістів та тренерів, які служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов'язків, пише ДБР.

Загалом, ці особи фіктивно відслужили 1100 днів та отримали від держави грошове та матеріальне забезпечення, вони обійшлися бюджету у 1,5 млн грн – це безпідставно нараховані та виплачені їм кошти, зазначає відомство.

Командира роти охорони обласного ТЦК підозрюють у перевищені службових повноважень. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі готуються клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади, пише ДБР. Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми, підсумовує відомство.

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Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у тому, що був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ