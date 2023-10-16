Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Івано-Франківську футболісти фіктивно проходили військову службу: деталі від ДБР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Івано-Франківську футболісти фіктивно проходили військову службу: деталі від ДБР
Командира роти охорони обласного ТЦК підозрюють у перевищені службових повноважень
фото: пресслужба ДБР

Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі фіктивного зарахування на службу футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, чоловік фіктивно зарахував на військову службу футболістів та тренерів місцевого клубу, а їхня служба обійшлася державі в 1,5 млн грн.

У серпні повідомлялось, що ДБР разом з Нацполіцією викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрощділів охорони військкоматів родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Слідство встановило, що підозрюваний командир зарахував на військову службу в роту охорони сім футболістів та тренерів, які служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов'язків, пише ДБР.

Загалом, ці особи фіктивно відслужили 1100 днів та отримали від держави грошове та матеріальне забезпечення, вони обійшлися бюджету у 1,5 млн грн – це безпідставно нараховані та виплачені їм кошти, зазначає відомство.

Командира роти охорони обласного ТЦК підозрюють у перевищені службових повноважень. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі готуються клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади, пише ДБР. Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми, підсумовує відомство.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у тому, що був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ

Теги: навколофутбол ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Датій є «експерткою у питаннях етикету, справжньою пані та елегантною жінкою»
Скандальна столична експодатківиця зі «списком бажань» стала письменницею
20 вересня, 18:12
Справу проти Садового відкрито через незаконний продаж землі
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
26 вересня, 21:52
Інший гелікоптер умисно пошкодили, щоб не передавати його військовим
Арештований гелікоптер «Мотор Січі» передали ЗСУ (фото)
3 жовтня, 11:18
Після першого тайму «гірники» програвали 0:2, але у другому таймі зуміли переламати хід матчу та забили три м'ячі
«Шахтар» феєрично обіграв «Антверпен» у матчі Ліги чемпіонів
4 жовтня, 22:05
Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України
Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд (список)
4 жовтня, 11:30
Чоловіча збірна України з футзалу здобула другу перемогу в елітному раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2024
Збірна України розгромила Сербію у відборі на чемпіонат світу з футзалу
6 жовтня, 21:38
Перемога дозволила «Поліссю» очолити УПЛ, маючи в активі 19 очок після 10 поєдинків
Житомирське «Полісся» у меншості виграло в «Динамо»
6 жовтня, 21:58
В результаті протиправних дії міліціонерів загинули та отримали поранення десятки осіб
Масові розстріли Майдану: ДБР завершило розслідування щодо виконавців
13 жовтня, 16:00
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна
Начальник митного посту аеропорту «Одеса» погорів на хабарі
13 жовтня, 15:46

Події в Україні

Звільнення «вишок Бойка»: з’явилися нові деталі спецоперації
Звільнення «вишок Бойка»: з’явилися нові деталі спецоперації
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
В Івано-Франківську футболісти фіктивно проходили військову службу: деталі від ДБР
В Івано-Франківську футболісти фіктивно проходили військову службу: деталі від ДБР
Окупанти потрапили під вогонь артилерії ЗСУ під Авдіївкою: видання Bild назвало втрати
Окупанти потрапили під вогонь артилерії ЗСУ під Авдіївкою: видання Bild назвало втрати
Що втратила російська армія за 600 днів війни: повна статистика
Що втратила російська армія за 600 днів війни: повна статистика
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
29K
Помер легендарний український співак
13K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
12K
У Дніпрі прогриміли вибухи
9015
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
7970
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту