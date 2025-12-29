Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей

27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних...

У Голосіївському районі столиці сталася аварія за участю військовослужбовця. Позашляховик на великій швидкості врізався в авто, що стояло на світлофорі – одна жінка загинула, двоє дітей отримали травми. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань, інформує «Главком».

За даними слідства, вдень 27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних. На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Через зіткнення жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події. Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України – порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

