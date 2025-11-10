Головна Київ Новини
Депутатка Київради, підозрювана у привласненні 300 тис. грн, постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Депутатка Київради, підозрювана у привласненні 300 тис. грн, постане перед судом
Дії депутатки кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Депутатка Київради очолювала благодійний фонд, який приватизував комунальне приміщення, недоплативши місту 300 тис. грн

Депутатка Київської міської ради дев'ятого скликання від «Європейської солідарності» Людмила Ковалевська, яка підозрюється у привласненні 300 тис. грн бюджетних коштів під час приватизації приміщення, постане перед судом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У поліції нагадали, що влітку цього року слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області встановили, що зловмисниця, перебуваючи на посаді голови благодійного фонду, який орендував комунальне приміщення у Голосіївському районі, використала службове становище для особистого збагачення.

Правоохоронці встановили, що на момент вчинення правопорушення фігурантка, яка нині є депутаткою Київської міської ради, очолювала благодійний фонд, що орендував комунальне приміщення площею 168 квадратних метрів у Голосіївському районі столиці. У межах договору оренди організація мала право на викуп нерухомості. Однак для зменшення вартості об’єкта, підозрювана ініціювала проведення так званих невід’ємних поліпшень – ремонтних робіт, вартість яких була суттєво завищена.

«Надалі, на підставі проведеного «ремонту», підозрювана за безцінь приватизувала приміщення та в додачу отримала 300 тис. грн з бюджету столиці як компенсацію», – повідомили у поліції.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – службове підроблення.

Обвинувальний акт вже направлено до суду, обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фракція партії «Удар» після оголошення підозри зробила заяву. «Виконуючій обовʼязки голови депутатської фракції Європейської Солідарності у Київраді Людмилі Ковалевcькій оголошено підозру за абсолютно надуманою справою», – йшлося у заяві. Фракція заявила про «чергову нікчемну підозру опозиційним до центральної влади депутатам Київради».

Нагадаємо, 25 липня прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутатці Київської міської ради дев’ятого скликання за фактом заволодіння грошима територіальної громади шляхом шахрайства під час приватизації комунального приміщення. Слідством було встановлено, що в оренді з правом подальшої приватизації у благодійної організації, яку на той момент очолювала підозрювана, нині депутатка Київської міської ради, перебувало нежитлове приміщення загальною площею 168 кв.м. по вул. Академіка Глушкова у м. Києві.

Раніше у Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з ремонтом доріг. Поліція оголосила підозру начальнику підрозділу «Київавтодору» та головному інженеру приватної лабораторії. За даними слідства, вони привласнили майже 5 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулиці гетьмана Павла Скоропадського. 

Також прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників «Київзеленбуду» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку. Слідчими прокуратури встановлено, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

