Дерево припинило рух одного з трамвайних маршрутів у Києві
Через сильний вітер дерево впало на колії
Трамвай №12, що курсує за маршрутом «Контрактова площа – Пуща-Водиця», не доїжджає до кінцевої, а розвертається на 5 лінії й повертається у місто. Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Як пояснили пасажирам, такі зміни довелося робити через те, що на колії впало дерево. Транспортники обіцяють найближчими годинами прибрати перешкоду і відновити рух трамваїв до кінцевої станції.
Як і попереджали синоптики, сьогодні у Києві фіксують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру і триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
Нагадаємо, у Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника. Також у Києві можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках вже цьогоріч. Нині триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).
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