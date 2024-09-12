Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі

Жоден з дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах до столиці

За словами начальника КМВА Сергія Попка, у Києві цієї ночі оголошувалася сьома повітряна атака російських загарбників на столицю за вересень

Сили і засоби протиповітряної оборони знищили усі російські ударні БПЛА, запущені вночі 12 вересня в бік Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, у Києві цієї ночі оголошувалася сьома повітряна атака російських загарбників на столицю за вересень. Ворог вкотре застосував ударні БПЛА, попередньо типу Shahed.

«Щодо ракет – дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько двох годин», – зазначив Попко.

За його словами, «перші групи дронів ворог запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БПЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах. (Тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні сили)»

У Києві попередньо без постраждалих та руйнувань, зазначив керівник КМВА.

Нагадаємо, російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, двоє людей госпіталізовано, однак точна кількість постраждалих невідома. Семеніхін наголосив, що усім мешканцям варто зробити запаси води, так як зранку водопостачання буде зупинено на деякий час, а точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

До слова, стало відомо, як Іран передав Росії балістичні ракети. Судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку. Зазначається, що 4 вересня судно Port Olya 3 прибуло в російський порт «‎Оля», що в Астраханській області РФ. Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно саме цього дня в порту «Оля».