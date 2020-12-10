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    Для порятунку Києва від ожеледиці задіяно 340 одиниць спецтехніки

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    Дороги і тротуари Києва вкриваються шаром льоду - Для порятунку Києва від ожеледиці задіяно 340 одиниць спецтехніки
    Дороги і тротуари Києва вкриваються шаром льоду
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники закликають водіїв дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу

    Столичні дорожники інтенсивно обробляють дороги протиожеледними засобами. Техніка постійно працює як на проїжджій частині, так і на тротуарах. Наразі вже задіяно 341 одиницю спецтехніки.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Особливу увагу дорожники приділяють спускам, підйомам, покриттю із бруківки, шляхопроводам, сходам у підземні і надземні пішохідні переходи.

    Оскільки дощ за умов морозу і вітру одразу перетворюється на лід, Київавтодор закликає водіїв дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також бути обачними на дорозі.

    Поради водіям під час ожеледиці:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Як відомо, у Києві в другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця. У деяких районах столиці вже йде дощ, який за мінусової температури повітря замерзає.

    Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Після 16 години дороги Києва скували серйозні затори.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор транспорт
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