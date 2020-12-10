Для порятунку Києва від ожеледиці задіяно 340 одиниць спецтехніки
Дорожники закликають водіїв дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу
Столичні дорожники інтенсивно обробляють дороги протиожеледними засобами. Техніка постійно працює як на проїжджій частині, так і на тротуарах. Наразі вже задіяно 341 одиницю спецтехніки.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Особливу увагу дорожники приділяють спускам, підйомам, покриттю із бруківки, шляхопроводам, сходам у підземні і надземні пішохідні переходи.
Оскільки дощ за умов морозу і вітру одразу перетворюється на лід, Київавтодор закликає водіїв дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також бути обачними на дорозі.
Поради водіям під час ожеледиці:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Як відомо, у Києві в другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця. У деяких районах столиці вже йде дощ, який за мінусової температури повітря замерзає.
Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.
Після 16 години дороги Києва скували серйозні затори.