Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустрітися у Береговому
Лідер парламентських перегонів Угорщини прийняв у себе мера українського міста Берегове на Закарпатті та запропонував зустріч із Володимиром Зеленським

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком, інформує «Главком».

За словами Петера Мадяра, головною темою його розмови з мером Баб’яком було становище угорської меншини в Україні. Політик переконаний, що перезапуск відносин між країнами відповідає інтересам закарпатських угорців.

«На основі цього я ініціюю зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня, символічно – у Береговому», – написав Петер Мадяр.

Петер Мадяр наголосив, що Україна має завершити «десятиліття законодавчих обмежень» для етнічних угорців. Він закликав відновити всі їхні культурні, мовні та освітні права.

«Настав час Україні зняти обмеження прав, які існують більше десятиліття, а Закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права та знову стати рівними та шанованими громадянами України. Ось так і ми можемо допомогти, щоби якомога більше угорців із закарпатців повернулися на батьківщину після закінчення війни», – зауважив Петер Мадяр.

Мадяр також підкреслив: якщо ці питання вдасться вирішити, Будапешт готовий відкрити принципово новий етап у двосторонніх відносинах.

«Якщо ми зможемо розібратися з цими питаннями, то ми точно зможемо відкрити новий розділ у двосторонніх відносинах України та Угорщини», – додав Мадяр.

Коли може відбутися зустріч

Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня. Можемо припустити, що вже після цієї дати відбудеться зустріч прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра та президента України Володимира Зеленського.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною. Під час спілкування з журналістами онлайн глава держави наголосив на важливості побудови міцних та взаємовигідних зв’язків з Будапештом.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у сильних відносинах з угорським народом і докладатиме зусиль для їх зміцнення.

«Я привітав Петера Мадяра публічно з перемогою, я дійсно бажаю, щоб у нас було добросусідство і дійсно підтримую народ Угорщини і дуже хочу, щоб у нас були добрі, сильні відносини, взаємовигідні відносини між угорським народом та українцями, і будемо все для цього робити», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що діалог з новим очільником угорського уряду є лише питанням часу та технічної підготовки дипломатів.

«Я впевнений, що буде можливість і ми зустрінемось з новим прем'єр-міністром Угорщини. Зараз іде прихід до влади і, зрозуміло, що після цього наші дипломат знайдуть формат, як нам зустрітися, поспілкуватися, як жити правильно. Відносини мають бути добросусідськими, такими, щоб поважати один одного», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

