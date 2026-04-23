Зеленський прибув на Кіпр: мета візиту

Наталія Порощук
Президент візьме участь у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Зеленський зустрінеться з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн

Сьогодні, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає «Главком».

Зокрема, у Зеленського заплановані переговори із президентом Литви Гітанасом Наусєдою, із в. о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, а також тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крім того, глава держави візьме участь у засіданні та виступить із промовою. На полях заходу також можливі додаткові короткі зустрічі у форматі pull-aside («на ногах»).

Нагадаємо, зустріч лідерів 27 країн-членів Євросоюзу відбувається у містах Нікосія та Айя-Напа в межах головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

Основні теми обговорення: 

  • Війна в Україні: виступ Зеленського запланований на вечір 23 квітня перед робочою вечерею. Очікується обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої військової підтримки.
  • Геополітичні виклики: реакція Європи на загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікт в Ірані.
  • Фінансове майбутнє: підготовка Багаторічних фінансових рамок (бюджету ЄС) на 2028-2034 роки.

До слова, Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакету допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс.

