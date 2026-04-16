Посол України пояснив роль Чехії у «коаліції охочих»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Прем’єра Чехії Андрія Бабіша не можна називати прихильником України, проте досі він не робив різких кроків у стосунках з Києвом
фото з відкртих джерел

Василь Зварич: «Прем'єр Чехії зараз діє в рамках узгодженої між партнерами коаліційної угоди. А там про Україну згадується дуже скупо»

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Прага бере участь у «коаліції охочих» через політичну та військову координацію, утримуючись від публічного розкриття деталей своєї ролі. Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Главкому».

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш особисто бере участь у засіданнях «коаліції охочих», а також долучений до координації на рівні військових. «Дуже добре, що прем'єр-міністр особисто бере участь в засіданнях «коаліції охочих», також координація відбувається на рівні військових», – зазначив Зварич.

Дипломат підкреслив, що учасники коаліції принципово не розкривають конкретних параметрів своєї участі: «Якщо ви проаналізуєте участь інших країн в цій коаліції, то жодна з них не оприлюднює практичну ціль своєї участі і не каже прямо, яку конкретну допомогу надасть Україні в разі, якщо така потреба виникне. Але це не означає, що таких планів не існує, або що країни не координуються між собою. Просто деякі речі краще не розкривати назагал».

Зварич наголосив, що відсутність публічної конкретики не означає зменшення підтримки України, а є частиною узгодженої позиції партнерів. Окремо він прокоментував підхід чеського уряду до українського питання.

За словами дипломата, дії Праги визначаються коаліційною угодою між політичними силами: «Прем'єр Чехії зараз діє в рамках узгодженої між партнерами коаліційної угоди. А там про Україну згадується дуже скупо».

Як пояснив Зварич, така стриманість пов’язана з необхідністю компромісу всередині коаліції, зокрема через позицію праворадикальної партії SPD. Тому від представників влади не варто очікувати заяв, які виходять за ці рамки. Водночас, за його словами, ключове значення мають не публічні формулювання, а реальні дії Чехії у підтримці України.

Коаліція охочих – це об’єднання європейських та інших держав, які добровільно взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Про її створення оголосив прем’єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025 року. Мета: посилити підтримку України, сформувати підґрунтя для мирного врегулювання та залучити союзників до цього процесу на тлі нестабільної позиції США. Назва походить від ініціативи президента Чехії Петр Павела.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що більшість чеського суспільства підтримує допомогу Україні, зокрема у військовій сфері, а рівень цієї підтримки перевищує 50%.

