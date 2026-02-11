Обмеження руху на Столичному шосе у Києві 12 лютого: де саме триватиме ремонт

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту

У Києві протягом дня обмежуватимуть рух транспорту на Столичному шосе, там працюватимуть комунальники. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

Зазначається, що дорожники займатимуться ремонтом 12 лютого.

«Дорожники ліквідовуватимуть ямковість біля зупинки громадського транспорту «Домосфера» в першій та другій смугах руху в напрямку Південного мосту», – йдеться у повідомленні.

12 лютого частково буде обмежено рух Столичним шосе інфографіка: Київавтодоп

Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у 2025 році Київ масово ремонтував дороги. Перекриття, об’їзди й будівельна техніка стали звичним фоном для водіїв і пішоходів у різних районах міста – від спальних масивів до ключових транспортних розв’язок. За даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, «Київавтодор» та підпорядковані їй структури уклали договорів на ремонти доріг на 7,4 млрд грн.