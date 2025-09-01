Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва вперше прибули лідери німецьких коаліційних фракцій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
До Києва вперше прибули лідери німецьких коаліційних фракцій
Перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України
фото: Michael Fischer/dpa/picture alliance

У Києві політики планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни

Сьогодні, 1 вересня, до Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (Matthias Miersch) з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Зазначається, що це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

«Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу», – заявив Шпан.

Як повідомлялося, Німеччина майже завершила будівництво мережі залізниць, призначених для військових перевезень на східний фланг НАТО та до України. Про це повідомила німецька газета Der Tagesspiegel, посилаючись на інформацію від Федерального міністерства транспорту Німеччини.

До слова, після саміту з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, у Берліні обговорювали можливість відправки бундесверу для гарантій безпеки. Однак, як повідомляє Bild, нині канцлер Фрідріх Мерц і віцеканцлер Ларс Клінгбайль вважають, що мова про розміщення західних військ в Україні більше не йде – особливо після відмови Трампа брати участь у такій місії.

Теги: Німеччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
6 серпня, 14:57
Ші: Якщо ця вимога не буде виконана, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів задля забезпечення миру
США закликали Україну й Росію прийняти мирний план Трампа
2 серпня, 07:28
CBAM передбачає сплату вуглецевого мита за імпорт енергоємної продукції до ЄС
Запровадження вуглецевого мита ЄС в Україні. Ексміністр енергетики спрогнозував наслідки
2 серпня, 17:24
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц
13 серпня, 17:31
Сергій Ніжинський
Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність
15 серпня, 09:10
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
16 серпня, 08:54
Бернс: Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
17 серпня, 03:33
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Зеленський відповів на територіальні вимоги Путіна
17 серпня, 16:20
Німеччина робить ставку на збірні конструкції у будівництві
Німеччина повертається до будівництва «панельок»
29 серпня, 10:12

Новини

До Києва вперше прибули лідери німецьких коаліційних фракцій
До Києва вперше прибули лідери німецьких коаліційних фракцій
Затримано агентів росіян, які готували нову ракетно-дронову атаку по Києву та Одесі
Затримано агентів росіян, які готували нову ракетно-дронову атаку по Києву та Одесі
Реконструкція Бортницької станції аерації: що не так із тендером
Реконструкція Бортницької станції аерації: що не так із тендером
На столичному пляжі надувна гірка впала разом із дітьми
На столичному пляжі надувна гірка впала разом із дітьми
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
48K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
41K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
2822
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
2684
Схоже, Трампу вже дійшло

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua