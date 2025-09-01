До Києва вперше прибули лідери німецьких коаліційних фракцій

У Києві політики планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни

Сьогодні, 1 вересня, до Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (Matthias Miersch) з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Зазначається, що це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

«Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу», – заявив Шпан.

Як повідомлялося, Німеччина майже завершила будівництво мережі залізниць, призначених для військових перевезень на східний фланг НАТО та до України. Про це повідомила німецька газета Der Tagesspiegel, посилаючись на інформацію від Федерального міністерства транспорту Німеччини.

До слова, після саміту з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, у Берліні обговорювали можливість відправки бундесверу для гарантій безпеки. Однак, як повідомляє Bild, нині канцлер Фрідріх Мерц і віцеканцлер Ларс Клінгбайль вважають, що мова про розміщення західних військ в Україні більше не йде – особливо після відмови Трампа брати участь у такій місії.