Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність
Згідно з декларацією, на ім’я Ніжинського зареєстровані культурні та воєнні символи, логотипи благодійних ініціатив та сценарії публічних заходів
фото з відкритих джерел

Український дипломат та новий повноважний посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський має несподівані записи в реєстрах авторських прав. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на дані реєстрів та декларацій.

Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність фото 1
Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність фото 2
фото: скріншот реєстр декларацій

Згідно з декларацією, на ім’я Ніжинського зареєстровані культурні та воєнні символи, логотипи благодійних ініціатив та сценарії публічних заходів. Усі ці твори, які є частиною національної пам’яті, юридично належать дипломату.

Серед них: ескіз Монумента Матері у селі Старе, Київська область, літературний твір – сценарій забігу Acting for Survivors, літературний твір – концептуальна записка забігу ActingForSurvivors, графічне зображення логотипу Response and Prevention та графічне зображення логотипу UA Experts.

Його дружині, Юлії Ніжинській, належать два фотографічні твори: Price of Freedom 2 – Ціна свободи 2 та Price of Freedom – Ціна свободи.

Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність фото 3

Нагадаємо, що крім дипломатичної служби, Сергій Ніжинський понад десять років очолює громадську організацію «UA Experts», створену з нульовим статутним капіталом. У 2024 році організація задекларувала майже 65 млн дол. доходу та понад 11 млн грн активів, маючи у штаті лише три-чотири співробітники. Офіційна річна зарплата Ніжинського як керівника складає 684 тис. грн.

Організація активно співпрацює з державними установами, зокрема з IP-офісом (українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій) та Вищою школою публічного управління, впливаючи на політику у сфері інтелектуальної власності. Однак особа, що просуває захист культурних прав, одночасно є власником ключових воєнних і культурних символів.

Фінансовий слід родини Ніжинських тягнеться й за кордон – журналісти з’ясували, що дружина Сергія має особистий рахунок в одному з італійських банків.

Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність фото 4
фото: скріншот реєстр декларацій

Нагадаємо, що 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ніжинського Сергія надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Кіпр. До цього він працював радником віцепрем’єр-міністерки з європейської та євро-атлантичної інтеграції , а також заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність фото 5
Скріншот допису посла у соцмережі

Раніше «Главком» писав про нового посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) Олександра Балануци, який володіє коштовною нерухомістю у цій країні. Придбана вона вже під час повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: посол Кіпр Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
Вчора, 07:49
Зеленський та Ердоган говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини
12 серпня, 17:44
Венс заявив, що США намагаються досягти хоч «відносного миру» в Україні
Трамп повинен змусити Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів – Венс
11 серпня, 08:52
Вітакер підкреслив, що що нинішня війна має закінчитися, аби врятувати тисячі життів
Посол США в НАТО зробив важливу заяву про можливі територіальні поступки України
10 серпня, 17:51
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
10 серпня, 10:20
Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
9 серпня, 21:48
Путін запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
9 серпня, 20:58
Філіпенко протягом 15 років працював викладачем у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв
Пішов із життя видатний цирковий артист і педагог Станіслав Філіпенко
6 серпня, 17:11
Заверблваним виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька
На столичному вокзалі затримано агента ФСБ, що готував теракти на Дніпропетровщині
23 липня, 15:08

Політика

Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?
Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?
Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність
Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність
Стефанчук провів серію телефонних розмов із майже тридцятьма спікерами національних парламентів
Стефанчук провів серію телефонних розмов із майже тридцятьма спікерами національних парламентів
Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль
Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль
Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА
Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА
Голова ТСК з розслідування корупції закликав зменшити кількість антикорупційних органів
Голова ТСК з розслідування корупції закликав зменшити кількість антикорупційних органів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
15K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
7348
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
1713
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
1604
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua