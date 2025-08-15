Посол зареєстрував ескіз монумента як особисту власність

Згідно з декларацією, на ім’я Ніжинського зареєстровані культурні та воєнні символи, логотипи благодійних ініціатив та сценарії публічних заходів

Український дипломат та новий повноважний посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський має несподівані записи в реєстрах авторських прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстрів та декларацій.

фото: скріншот реєстр декларацій

Згідно з декларацією, на ім’я Ніжинського зареєстровані культурні та воєнні символи, логотипи благодійних ініціатив та сценарії публічних заходів. Усі ці твори, які є частиною національної пам’яті, юридично належать дипломату.

Серед них: ескіз Монумента Матері у селі Старе, Київська область, літературний твір – сценарій забігу Acting for Survivors, літературний твір – концептуальна записка забігу ActingForSurvivors, графічне зображення логотипу Response and Prevention та графічне зображення логотипу UA Experts.

Його дружині, Юлії Ніжинській, належать два фотографічні твори: Price of Freedom 2 – Ціна свободи 2 та Price of Freedom – Ціна свободи.

Нагадаємо, що крім дипломатичної служби, Сергій Ніжинський понад десять років очолює громадську організацію «UA Experts», створену з нульовим статутним капіталом. У 2024 році організація задекларувала майже 65 млн дол. доходу та понад 11 млн грн активів, маючи у штаті лише три-чотири співробітники. Офіційна річна зарплата Ніжинського як керівника складає 684 тис. грн.

Організація активно співпрацює з державними установами, зокрема з IP-офісом (українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій) та Вищою школою публічного управління, впливаючи на політику у сфері інтелектуальної власності. Однак особа, що просуває захист культурних прав, одночасно є власником ключових воєнних і культурних символів.

Фінансовий слід родини Ніжинських тягнеться й за кордон – журналісти з’ясували, що дружина Сергія має особистий рахунок в одному з італійських банків.

фото: скріншот реєстр декларацій

Нагадаємо, що 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ніжинського Сергія надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Кіпр. До цього він працював радником віцепрем’єр-міністерки з європейської та євро-атлантичної інтеграції , а також заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Скріншот допису посла у соцмережі

