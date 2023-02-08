Зеленський вилетів у Париж на зустріч з Макроном та Шольцом

Президентський літак Зеленського приземлиться о 20:45 в Орлі

Президент Володимир Зеленський відправився з Лондону до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом. Про це повідомляє BFM.

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За даними видання, президентський літак Зеленського приземлиться о 20:45 в Орлі.

Після чого в Єлисейському палаці відбудеться зустріч президентів України та Франції з німецьким канцлером.

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Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.



