З понеділка розпочнеться обстеження моста Патона, якому загрожує руйнація

З 10 лютого цього року фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» розпочнуть обстеження мосту імені Патона в Києві. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«У результаті обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати, отримані в процесі обстеження, повинні відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту. Під час обстеження мосту передбачено науково-технічний супровід. Це необхідно для подальшої розробки документації внесення зміни до паспорту споруди», – зазначив Поворозник.

Він окремо підкреслив, що місто готове до проведення робіт із реконструкції мосту імені Є. О. Патона. Фахівці КК «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту.

«Проте для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення», – підкреслив Поворозник.

За його словами, під час обстеження і в подальшому, для зменшення тиску на конструкції споруди, на мосту обмежать рух крайніми правими смугами.

«Відтак для руху автотранспорту буде відкрито три смуги в напрямку правого берега та дві смуги у напрямку лівого берега. Окрім того, рух вантажного транспорту мостом буде заборонено», – зауважив Поворозник та нагадав, що наразі для зменшення навантаження на конструкцію мосту у роботу громадського транспорту внесено відповідні зміни.

«На маршрутах №50 та № 43 тролейбуси надвеликої місткості довжиною 18 метрів замінено на рухомий склад великої місткості довжиною до 11 метрів. Окрім того, враховуючи, що найбільший пасажиропотік на маршруті №50 припадає на ділянку від вулиці Милославської до Дарницької площі, збільшено кількість тролейбусів на маршруті 50К, який курсує до Дарницької площі», – розповів Поворозник.

Нагадаємо, в липні 2018 року на нараді представників НАН України та КМДА було запропоновано провести комплексне обстеження моста Патона, а потім реконструкцію, яка за 65 років експлуатації проводилася один раз. А в кінці серпня мер Віталій Кличко з міського бюджету виділив 4 млн грн на обстеження аварійного моста.

Столична влада заявила, що готова до проведення робіт із реконструкції мосту Патона. Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Наразі місто очікує на позитивну відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України.

Вчені попереджають: зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.